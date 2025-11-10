"Пакунок школяра" профінансували на 82%: українським сім’ям виплатили майже 1 мільярд

Українські родини вже отримали майже 1 мільярд гривень у межах програми "Пакунок школяра", яка профінансована на 82% від запланованого обсягу.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України.

За інформацією відомства, станом на кінець жовтня вже подали понад 246 тисяч заяв, з яких погодили 202 тис., ще 4 тис. перебувають на етапі верифікації.

"Програма профінансована на 82% від запланованого обсягу – майже 1 мільярд гривень уже зараховали на рахунки понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат державну допомогу отримали 8,5 тисяч сімей на суму 43,5 млн грн", – зазначили у Мінсоцполітики.

Учасники програми вже витратили понад 695 млн грн, найбільше коштів – на дитячий одяг.

Подати заяву можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Через "Дію" документи подали майже 208 тис. родин, ще 38 тис. звернулися особисто.

Виплату зараховують на Дія.Картку або банківський рахунок, відкритий через ПФУ, упродовж 14 днів після подання заяви. Кошти можна використати протягом 180 днів із моменту отримання.

Допомога у розмірі 5 тис. грн покриває витрати на шкільне приладдя, книги, одяг і взуття. Придбати товари можна як в офлайн, так і в онлайн магазинах – через платформу , де наразі понад 27 тис. торгових точок, що приймають "Пакунок школяра".

Нагадаємо:

У вересні Приватбанк порахував, що найчастіше українці витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу (64%) та канцтоварів (32%).