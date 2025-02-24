Мільйони українців страждають від нестачі їжі: деякі беруть в борг на неї – ООН

Близько п’яти мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, причому найбільша потреба спостерігається в районах поблизу фронту.

Про це йдеться у релізі Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

За даними WFP, мільйони людей змушені вдаватися до екстремальних заходів: вони відмовляються від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей, або ж залазять у борги, аби придбати необхідні продукти для сім’ї.

Однак, попри продовольчу допомогу WFP, понад половина мешканців Херсонщини потерпає від гострої нестачі їжі, а в Запорізькій та Донецькій областях двоє з кожних п’яти людей страждають від голоду.

"Сім’ї в прифронтових районах ледве зводять кінці з кінцями, змушені робити болісний вибір, щоб вижити", — зазначив директор WFP в Україні Річард Раган. "Попри те, що цей регіон історично вважався одним із світових житниць, гуманітарна допомога залишається життєво необхідною для мільйонів".

За даними моніторингу WFP, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, змушені економити на їжі, купувати менш поживні продукти, пропускати прийоми їжі або позичати гроші, щоб прогодувати родину.

"У шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестачі продовольства", - йдеться у повідомленні ООН.

У районах, наближених до лінії бойових дій, комерційні ланцюги постачання порушені, інфраструктура часто пошкоджена або зруйнована, а можливості заробити гроші вкрай обмежені.

"Навіть там, де магазини працюють і мають необхідні товари, багато родин просто не можуть дозволити собі повноцінне харчування. За минулий рік ціни на базові продукти зросли на 25 відсотків, а вартість деяких овочів зросла вдвічі", - додали в WFP.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 стало відомо, що в Україні в 80% населених пунктах поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства.