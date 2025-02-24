Миллионы украинцев страдают от нехватки еды: некоторые берут в долг на нее – ООН

Около пяти миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия, причем наибольшая потребность наблюдается в районах вблизи фронта.

Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

По данным WFP, миллионы людей вынуждены прибегать к экстремальным мерам: они отказываются от собственных приемов пищи, чтобы накормить детей, или же залезают в долги, чтобы приобрести необходимые продукты для семьи.

Однако, несмотря на продовольственную помощь WFP, более половины жителей Херсонщины страдает от острой нехватки пищи, а в Запорожской и Донецкой областях двое из каждых пяти человек страдают от голода.

"Семьи в прифронтовых районах едва сводят концы с концами, вынуждены делать мучительный выбор, чтобы выжить", - отметил директор WFP в Украине Ричард Раган. "Несмотря на то, что этот регион исторически считался одним из мировых житниц, гуманитарная помощь остается жизненно необходимой для миллионов".

По данным мониторинга WFP, 72% тех, кто получает продовольственную помощь, вынуждены экономить на еде, покупать менее питательные продукты, пропускать приемы пищи или занимать деньги, чтобы прокормить семью.

"В шести прифронтовых областях почти треть населения страдает от нехватки продовольствия", - говорится в сообщении ООН.

В районах, приближенных к линии боевых действий, коммерческие цепи поставок нарушены, инфраструктура часто повреждена или разрушена, а возможности заработать деньги крайне ограничены.

"Даже там, где магазины работают и имеют необходимые товары, многие семьи просто не могут позволить себе полноценное питание. За прошлый год цены на базовые продукты выросли на 25 процентов, а стоимость некоторых овощей выросла вдвое", - добавили в WFP.

Напомним:

В ноябре 2023 года стало известно, что в Украине в 80% населенных пунктах вблизи линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.