"Ощадбанк" захищатиме інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях – голова правління

"Ощадбанк" захищатиме свої інтереси, інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях.

Про це заявив голова правління банку Юрій Каціон.

"Наші юристи вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту банку вже у дорозі в Будапешт", – зазначив він.

Каціон наголосив, що той факт, що із затриманими в Угорщині працівниками досі не було зв'язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця – є ганебним.

"Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку", – заявив голова правління банку.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності.

Команда Національного банку України їде до Будапешта, щоб з'ясувати ситуацію щодо захоплення інкасаторських бригад "Ощадбанку".