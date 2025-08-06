Ощадбанк выставил на продажу отель Ramada Encore и бизнес-центр "Европа"

Государственный Ощадбанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket (ГП "СЕТАМ") отель Ramada Encore и бизнес-центр "Европа" по процедуре финансового лизинга.

Об этом говорится в сообщении банка.

Начальная стоимость - более 797 млн грн.

Отмечается, что на условиях финансового лизинга на аукцион выставлен административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м с двухуровневой автостоянкой на 17,5 тыс. кв. м.

В состав объекта входит 22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore и бизнес-центр "Европа".

Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов, в его инфраструктуру входят конференц-центр на более 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.

Недвижимость расположена в Киеве на Столичном шоссе, 103 - на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении Обухова и Конча-Заспы.

Победителя торгов определят по самому высокому ценовому предложению по сумме первого лизингового платежа, которое участники будут подавать во время торгов. Шаг повышения - 1 млн грн.

Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев), с графиком внесения последующих платежей, определенным в документации лота.

Вознаграждение лизингодателю - 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности. Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный платеж в размере 10 млн грн.

Аукцион запланирован на 19 августа 2025 года.

Напомним:

В 2024 году Ощадбанк выставлял на аукцион отель Ramada Encore и ТРЦ "Атмосфера"

ТРЦ "Атмосфера" и отель Ramada Encore Kyiv входят в группу DeVision. Согласно данным Опендатабот, ее совладельцем является уроженец России с литовским гражданством Дмитрий Буряк. Кроме того, Буряк указывается как бенефициар ООО "Нитеко".

В сентябре 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Сбербанку взять под контроль активы украинских компаний "Нитеко" и "Строительные технологии", которые контролируются российским бизнесменом.

В 2018 году Ощадбанк завершил процедуру финансовой реструктуризации долгов "Нитеко".