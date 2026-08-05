Нацбанк показав курс долара та євро на 6 серпня

У четвер, 6 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 6 копійоки і становитиме 44,68 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 9 копійок – до 51,62 грн.

Офіційні курси на четвер 6 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,68 грн (44,74 грн станом на 4 серпня);

1 євро – 51,62 грн (51,53 грн станом на 4 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.