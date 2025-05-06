"Охматдет" объявил тендер на проведение капремонта корпуса больницы
Детская больница "Охматдет" объявила тендер на проведение капитального ремонта лечебно-диагностического корпуса, который был поврежден во время вражеского обстрела.
Об этом говорится на Facebook-странице больницы.
Отмечается, что "Охматдет" получил в соответствии с условиями договора, заключенного с ООО "Инжиниринговая компания "Аркон", проектно-сметную документацию по вышеупомянутым работам и положительный экспертный отчет.
Как сообщается,ожидаемая стоимость закупки, которая осуществляется за средства БФ "Охматдет - Здоровое детство" - 367,5 млн грн.
Напомним:
Корпус "Охматдета" был поврежден в июле 2024 года в результате российского обстрела.
Использованные или заключенные в контракты средства для восстановления детской больницы "Охматдет" после разрушений в результате ракетной атаки составляют 36,2 млн грн.