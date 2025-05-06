"Охматдет" объявил тендер на проведение капремонта корпуса больницы

Детская больница "Охматдет" объявила тендер на проведение капитального ремонта лечебно-диагностического корпуса, который был поврежден во время вражеского обстрела.

Об этом говорится на Facebook-странице больницы.

Отмечается, что "Охматдет" получил в соответствии с условиями договора, заключенного с ООО "Инжиниринговая компания "Аркон", проектно-сметную документацию по вышеупомянутым работам и положительный экспертный отчет.

Как сообщается,ожидаемая стоимость закупки, которая осуществляется за средства БФ "Охматдет - Здоровое детство" - 367,5 млн грн.

Напомним:

Корпус "Охматдета" был поврежден в июле 2024 года в результате российского обстрела.

Использованные или заключенные в контракты средства для восстановления детской больницы "Охматдет" после разрушений в результате ракетной атаки составляют 36,2 млн грн.