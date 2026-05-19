Нацбанк показав курс долара та євро на 20 травня
У середу, 20 травня, офіційний курс євро зменшиться на 12 копійок до 51,29 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара щалишиться без змін - 44,15 грн.
Офіційні курси на середу 20 травня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 44,15 грн (44,15 грн станом на 19 травня);
- 1 євро - 51,29 грн (51,41 грн станом на 19 травня).
Нагадаємо:
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.