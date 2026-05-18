Нацбанк показав курс долара та євро на 19 травня

У вівторок, 19 травня, офіційний курс євро зменшиться на 15 копійок до 51,41 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 8 копійок до 44,07 грн.

Офіційні курси на вівторок 19 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,15 грн (44,07 грн станом на 18 травня);

1 євро - 51,41 грн (51,26 грн станом на 18 травня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.