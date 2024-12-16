УЗ цьогоріч перевезла рекордний від початку великої війни обсяг вантажів

Для "Укрзалізниці" 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цей рік став рекордним для "Укрзалізниці" як за обсягами перевезень вантажу, це понад 148 млн тонн за рік", - повідомив він.

Крім того, другий рік поспіль УЗ перевозить понад 20 млн пасажирів, зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у 2023 році перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення та вийшла на довоєнні показники.