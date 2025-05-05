Житло в Польщі масово скуповують іноземці: українці – попереду всіх

Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд у 17330 одиниць за 2024 рік, а головними покупцями виявилися українці

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Найчастіше іноземці купували житло у великих містах: Варшаві (3535 квартир), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491). У 2023 році вони склали близько 6% ринку. Враховуючи зниження загального обсягу продажів у 2024 році, частка іноземців зросла до понад 10%.

За площею найбільше житла іноземці придбали у Варшаві, Вроцлаві та Кракові. Статистика підтверджує, що саме Варшава — найпопулярніше місто серед покупців з-за кордону.

Найбільше квартир купують українці. Серед інших активних покупців — білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 квадратних метра.

Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, без іпотеки, іноді купують одразу кілька квартир. За словами старшого агента агентства Hamilton May Патріка П’єти, "для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче".

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Нагадаємо:

За останні три роки українці зареєстрували в Польщі 77,7 тис. ФОПів. Також було засновано 11,3 тис. компаній із українським капіталом.