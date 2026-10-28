Новини 28 жовтня: чому Україна не атакує танкери з дизелем РФ для США, відключення світла

Про що сьогодні говорили?

Про ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.

Про бюджет. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету-2027: власні надходження оцінюють у 3,2 трлн, водночас понад 131 млрд грн запланованих доходів розраховано за умови ухвалення законодавчих змін щодо підвищення ставки ПДВ та акцизу на пальне.

Про міст. У Києві на Південному мосту тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, після відновлення руху поїздів від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір" фахівці відновлюють інженерні мережі метрополітену.

Про танкери РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що судна з російським дизелем, які прямують до США, не атакують, оскільки вони мають відношення до Сполучених Штатів.

Про відключення. У четвер 29 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

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