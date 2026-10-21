Новини 21 жовтня: обшуки НАБУ в Нацбанку, відключення світла, атаки РФ

Про що сьогодні говорили?

Про атаки РФ. Російські війська поцілили у об'єкт газовидобувної інфраструктури на Харківщині та пошкодили одну з установок виробничого майданчику.

На Рівненщині ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро": за попередньою інформацією, обійшлося поранених.

По енергетику. У четвер 22 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про обшуки НАБУ. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводить обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що під час обшуків детективи НАБУ не виявили нічого, що могло б свідчити про правопорушення з його боку або службовців НБУ.

Ексклюзиви ЕП:

Паралельна банківська система? Чому правоохоронці взялися за нелегальні обмінні пункти

Після початку великої війни на готівковому валютному ринку України виникла проблема: банкноти доларів старого та нового зразка почали продавати за різними курсами. Значення цих курсів суттєво відрізнялося від офіційного, який Національний банк "заморозив" 24 лютого 2022 року.

Орала на мечі. Чи вдалося Росії обстрілами підірвати українську оборонну промисловість?

З літа Росія балістикою та реактивними дронами атакує в Україні склади, торгові центри і навіть завод сантехніки Cersanit у Звягелі. Чи дотягнулися її "пазурі" до оборонної галузі? Схоже, що ні.