Новини 19 травня: нові реактори в Чорнобильській зоні, гірший прогноз для економіки України

Про що всі сьогодні говорили?

Про стаж. Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.

Про Чорнобильську зону. Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР).

Про брак кадрів. В Україні проблема браку робочої сили залишається актуальною: у квітні дещо зросли частки підприємств, яким складно знайти як кваліфікованих працівників (до 47,8%, +1,8 в.п.), так і некваліфікованих (до 36,3%, +0,2 в.п.).

Про економіку. Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%.

Про курс. Національний банк наразі не розглядає рішення щодо зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, а лише вивчає це питання.

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