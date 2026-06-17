Новини 17 червня: активи Кулеби хочуть конфіскувати, атаки РФ

Про що сьогодні говорили:

Про ринок праці. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці, Україні потрібно вийти на приріст населення у 3,1 мільйона осіб протягом 3-5 років після завершення війни.

Про атаки РФ. Внаслідок серії ворожих ударів пошкоджено сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах, на якому знаходилися відправлення вартістю понад 42 мільйона гривень.

Росія знищила всі АЗС у Тростянці на Сумщині – у місті можуть з'явитися мобільні автозаправки.

Про Кулебу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить визнати необґрунтованими активи, набуті Віцепрем'єр-міністром з відновлення – Міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Про ПСО. Секретаріат Енергетичного Співтовариства висловив занепокоєння щодо окремих аспектів української моделі ПСО (покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії) для населення та її впливу на функціонування ринку.

Ексклюзив ЕП:

Нафтова імперія Путіна у вогні. Чи може Україна залишити Росію без пального

Україна послідовно нарощує тиск на російський нафтогазовий сектор. Щодня зростає кількість та інтенсивність ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), нафтобазах та об'єктах трубопровідної інфраструктури ворога.