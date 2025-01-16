Новини 16 січня: штрафи за затримку поставок зброї, звільнення у Податковій

Про "правки Лозового". Частина бізнес-об’єднань висловилась проти ухвалення законопроєкту №12367, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про прокуратуру", вважаючи, що ці зміни можуть призвести до потенційного тиску на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів.

Про штрафи підрядникам. Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу #12245 про управління публічними інвестиціями. Це маяк МВФ (з дедлайном - "кінець січня").

Про українські чипи. Мінцифри хоче запустити виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів (нм), щоправда, це не найбільш передові розробки.

Про ХАЕС. Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.

Про Податкову. У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.

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