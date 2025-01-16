Мінцифри планує запустити виробництво чипів в Україні – Forbes Ukraine

Мінцифри хоче запустити виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів (нм), щоправда, це не найбільш передові розробки.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Наприклад, американська компанія Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями процесорів розміром 1,8 нм та 4 нм відповідно.

Як зазначає один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов, закривати потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можна чипами, які планує виробляти Україна.

Початкові плани виробництва – до 1000 кремнієвих пластин на місяць.

Одним з варіантів початку виробництва зазначають те, що Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії.

Так, держава може контролювати фабрику, забезпечуючи потреби ВПК та наукових проєктів. На цьому етапі українських спеціалістів навчать за кордоном, а Україна сплачуватиме ліцензійний збір і отримуватиме техпідтримку.

Перевага полягає в тому, що Україна зможе вдосконалити технологію для виробництва спеціалізованих чипів, наприклад, стійких до РЕБ або придатних для космосу, каже Груданов.

Другий варіант – залучити партнера через державний тендер: австрійську AMS, французьку CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійську STMicro, материнську компанію китайського виробника чипів SMIC – LFoundry або ізраїльську TowerSemiconductors.

Груданов зазначає, що витрати на будівництво фабрики чипів в Україні за моделлю ліцензування становитиме до $1 млрд. Водночас засновник технологічної компанії "Квазар‑Мікро" Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чипів майже у $5 млрд.

Нагадаємо:

Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WinWin) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями державної політики у сфері розвитку інноваційних продуктів, товарів та послуг.

Старший директор з R&D у Silvaco