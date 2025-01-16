У Податковій провели чергову хвилю звільнень посадовців

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Так, під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.

Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:

директора департаменту трансфертного ціноутворення;

директора департаменту правового забезпечення;

директора департаменту податкового аудиту;

директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

директора департаменту економічного аналізу.

Читайте також: Нарешті з головою. Хто тепер керуватиме податковою і до чого тут Офіс президента?

Нагадаємо:

9 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.