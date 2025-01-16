У Податковій провели чергову хвилю звільнень посадовців
У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Так, під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.
Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:
- директора департаменту трансфертного ціноутворення;
- директора департаменту правового забезпечення;
- директора департаменту податкового аудиту;
- директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;
- директора департаменту економічного аналізу.
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Нагадаємо:
9 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.
31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.