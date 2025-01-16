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У Податковій провели чергову хвилю звільнень посадовців

Артур Крижний — 16 січня, 19:26
У Податковій провели чергову хвилю звільнень посадовців

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Так, під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.

Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:

  • директора департаменту трансфертного ціноутворення;
  • директора департаменту правового забезпечення;
  • директора департаменту податкового аудиту;
  • директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;
  • директора департаменту економічного аналізу.

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Нагадаємо:

9 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

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