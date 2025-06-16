Новини 16 червня: Голова податкової кандидат в генпрокурори, Кривий Ріг без води

Про що всі сьогодні говорили?

Про нафту РФ. Росія незаконно перевалює нафту у відкритому морі поблизу Греції, використовуючи танкери без страхування та уникаючи санкцій.

Про Кравченка. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про Кривий Ріг. Нацполіція викрила злочинну організацію, через дії якої без гарячої води залишилася половина Кривого Рогу. Сума збитків — майже 30 мільйонів гривень.

Про облікову ставку. Члени комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України розглядають можливість повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року.

Про ЄС та газ РФ. Європейський Союз розробив механізм заборони нових контрактів на російський газ, щоб обійти вето Угорщини та Словаччини.

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