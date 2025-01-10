Новини 10 січня: масштабні санкції США на нафту РФ, річна інфляція становила 12%

Про реєстри. Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.

Про фінанси. Україна отримала 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Про транзит нафти РФ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про інфляцію. У грудні 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,4% порівняно з листопадом, а за весь рік інфляція досягла 12%.

Санкції проти РФ. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

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На них не діє РЕБ. Як Україна розгортає виробництво дронів "на оптоволокні"

Українські військові раніше вважали, що дрони "на оптоволокні" не будуть потрібні на фронті. Проте розвиток засобів РЕБ змусив їх змінити думку, тож безпілотники "на дроті" стали виробляти в Україні.