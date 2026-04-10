Новини 10 квітня: Україна завершить ремонт "Дружби" навесні, новий голова Митної служби

Про що говорили сьогодні?

Про "дружбу": Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу "Дружба" і завершить ремонт навесні, заявив президент Володимир Зеленський на тлі гострого конфлікту з Угорщиною через перебої з постачанням російської нафти.

Про Митну служб: Кабінет міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Про виплати: В Україні від 1 квітня тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.

Про нафту РФ: Адміністрація президента Дональда Трампа, імовірно, вже в п'ятницю продовжить дію винятку, який дозволяє країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями.

Про Харків: Місто Харків і харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за енергоносії.

Модний Diesel: історія творця джинсів як одягу класу люкс

Італія та світ прощаються з легендарним дизайнером Адріано Гольдшмідом, який своїми колекціями запустив сегмент преміум-джинсів. Як дизайнер створював і продавав бренди, чим допоміг засновнику Diesel і яку спадщину залишив?