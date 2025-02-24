Новини 24 лютого: ЄС ухвалив санкції проти РФ, мільйони українців відчувають нестачу їжі

Про санкції проти РФ. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили 16 пакет санкцій проти Росії.

Про три роки війни для енергетики. Росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни.

Про унікальну антидронову технологію. Українська компанія розробляє програмне забезпечення, яке автоматизує збиття ворожих безпілотників зенітними FPV-дронами й мінімізує в цьому процесі участь людини.

Про голод в Україні. Близько п’яти мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, причому найбільша потреба спостерігається в районах поблизу фронту.

Про угоду зі США. США та Україна близькі до укладення угоди про мінерали на сотні мільярдів доларів: вона може бути підписана вже 24 лютого.

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Фактор Трампа. Чи може президент США вплинути на фінансову підтримку України від МВФ?

На тлі охолодження відносин між Києвом та Вашингтоном Україна може втратити підтримку одного зі своїх ключових кредиторів – МВФ. Чому?