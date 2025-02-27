Зв’язок між людиною та всесвітом: НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну срібну монету "Зодіак", що символізує вічний зв'язок між людиною та всесвітом.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби.

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір’ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань і зв’язку з рідним домом.

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв.

Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж – до 15 000 штук.

Нагадаємо:

До третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк створив нову пам’ятну монету "Тримаймо стрій!".