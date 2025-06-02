Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 3 июня
Фото: Getty Images
Официальный курс доллара к гривне увеличится во вторник: 3 июня валюта подорожает на 9 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 3 июня.
В свою очередь, курс евро увеличится на 43 копейки относительно гривны.
Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,61 грн(41,52 грн по состоянию на 2 июня);
- 1 евро - 47,50 грн (47,07 грн по состоянию на 2 июня).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.