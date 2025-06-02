Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 3 июня

Официальный курс доллара к гривне увеличится во вторник: 3 июня валюта подорожает на 9 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 3 июня.

В свою очередь, курс евро увеличится на 43 копейки относительно гривны.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,61 грн (41,52 грн по состоянию на 2 июня);

грн грн по состоянию на 2 июня); 1 евро - 47,50 грн (47,07 грн по состоянию на 2 июня).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.