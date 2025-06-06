Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у понеділок: 6 червня валюта подешевшає на 7 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 6 червня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 10 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,40 грн ( 41,47 грн станом на 6 червня);

грн ( грн станом на 6 червня); 1 євро — 47,27 грн (47,37 грн станом на 6 черня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.