Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у понеділок: 6 червня валюта подешевшає на 7 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 6 червня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 10 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,40 грн (41,47 грн станом на 6 червня);
- 1 євро — 47,27 грн (47,37 грн станом на 6 черня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.