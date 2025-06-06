Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
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Официальный курс доллара к гривне уменьшится в понедельник: 6 июня валюта подешевеет на 7 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 6 июня.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 10 копеек относительно гривны.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,40 грн(41,47 грн по состоянию на 6 июня);
- 1 евро - 47,27 грн (47,37 грн по состоянию на 6 июня).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.