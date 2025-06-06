Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Официальный курс доллара к гривне уменьшится в понедельник: 6 июня валюта подешевеет на 7 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 6 июня.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 10 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,40 грн (41,47 грн по состоянию на 6 июня);

грн грн по состоянию на 6 июня); 1 евро - 47,27 грн (47,37 грн по состоянию на 6 июня).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.