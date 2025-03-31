НБУ оновив перелік валют для встановлення курсу гривні

З 31 березня Національний банк оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, зі щомісячної на щоденну змінено періодичність встановлення офіційного курсу гривні до алжирського динара, бата, дирхама ОАЕ, донга, ларі, ліванського фунта, малайзійського ринггіта, саудівського ріяла, сербського динара, таки і туніського динара.

Крім цього, виключені з переліку валют, до яких визначається офіційний курс гривні, російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

Нагадаємо:

У НБУ зазначають, що потреба в оновленні підходів зумовлена зростанням автоматизації розрахунків, що дозволяє щоденно розраховувати курс для широкого переліку валют.