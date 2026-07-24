Новини 24 липня: ціни на пальне зросли, РФ атакувала одного з найбільших експортерів олійних

Про що сьогодні говорили:

Про Нову Пошту. Вночі 24 липня, близько 04:08 російські війська завдали удару по Ізюму, Харківська область, внаслідок чого було пошкоджено вантажне відділення "Нової пошти".

Про атаки РФ. Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні. Причиною компанія назвала різке погіршення безпекової ситуації та посилення російських ракетних і дронових атак на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області.

Про мита. Адміністрація Трампа в п'ятницю ввела нові мита в розмірі 10 % та 12,5 % на товари з 60 торгівельних партнерів, зокрема з Європи та Китаю, у зв'язку із "звинуваченнями у недостатньому дотриманні заборони на використання примусової праці" саме в той момент, коли закінчився термін дії тимчасового глобального мита в розмірі 10 %.

Про пальне. Великі мережі АЗС 24 липня знову збільшили вартість пального: здорожчання торкнулося всіх видів нафтопродуктів, проте найдинамічніші зміни відбулися у сегменті дизпального.

Про Європу. Глобальна боротьба за скраплений природний газ загрожує підготовці Європи до зими: зважаючи на складнощі із судноплавством через протоку Ормуз, Європа значно відстає від звичного темпу накопичення запасів, а азійські покупці швидко викуповують доступні вантажі СПГ.

Ексклюзиви ЕП:

Друга торгова війна Трампа. Чому США знову ввели мита проти всіх

Пізно ввечері 23 липня, незадовго до закінчення терміну дії попередніх тимчасових 10-відсоткових мит на імпорт, Білий дім оголосив про нову хвилю тарифів проти понад 80 країн.

Нескінченний ремонт. Чому Київ щороку витрачає сотні мільйонів на мости, а затори не зникають

До кінця серпня в Києві на Північному мостовому переході, що проходить через річки Дніпро і Десенка, буде частково перекритий рух через ремонт. Збудований у 1976 році міст сполучає Оболонь з Троєщиною та Вигурівщиною.