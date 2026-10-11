Нацбанк вперше з серпня купив валюту на міжбанку

За тиждень з 5 по 9 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 1,25 млрд дол, при цьому купив 70 тисяч дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 5 по 9 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 1248,82 млн дол, що на 63,87 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ купив 70 тисяч доларів.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У вересні регулятор оштрафував банк та декілька компаній за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.