НБУ активно вивчає питання переходу на євро: долар поки з відривом переважає

Національний банк України наразі зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте вивчає питання можливих змін у зв’язку з посиленням економічних і фінансових зв’язків з Європейським Союзом.

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність", – сказав він.

"Особливо у контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро", – додав перший заступник голови Нацбанку.

За його словами, історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро, водночас від початку повномасштабної війни торгівельні, економічні, фінансові зв'язки з Європейським Союзом суттєво посилилися: більша частина імпорту йде з ЄС та інших країн Європи, і міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро.

"Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них", – зауважив представник центробанку.

Ніколайчук зазначив, що протягом останніх років НБУ вже почав робити перші зміни – публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні, показувати резерви у євро.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – підсумував перший заступник голови Нацбанку.

Нагадаємо:

Станом на 1 серпня цього року частка доларових активів у резервах скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% – два місяці тому та 89,9% – рік тому. Одночасно частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% – на початку червня цього року та 2,5% – рік тому.