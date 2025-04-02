Нацбанк скасував ліміти на карткові перекази

Національний банк України не продовжив обмеження на перекази в розмірі 150 000 грн на місяць, введені у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обмеження стосувалися всіх рахунків фізичних осіб в одному банку для переказів між фізичними особами.

Ці заходи допомогли знизити "аномальний сплеск" обсягів переказів, а також припинили зростання кількості платіжних карток, яке спостерігалося у вересні-жовтні 2024 року.

Згідно з новим законодавством, НБУ вдосконалив функції регулювання ринку фінансових послуг і збільшив штрафи для порушників платіжного законодавства. Також підписано Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, до якого приєдналися більшість банків та ліцензовані платіжні постачальники.

Зазначається, що Нацбанк продовжує поліпшувати моніторинг платіжних операцій і співпрацює з правоохоронцями для боротьби зі злочинними схемами. Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу з понад 4000 осіб-дропів.

Нацбанк також підготував концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю, яка буде направлена до Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше) для переказів фізосіб "з карти на карту".