Витрати міських рад: на що найчастіше йдуть бюджетні кошти

В Україні цьогоріч міські ради обласних центрів витрачають найбільше коштів на зарплати та компенсації – майже 40% (915 млн грн) від усіх витрат.

Про це повідомляє "Опендатабот" з посиланням на оновлений Реєстр публічних фінансів, де на сторінці кожної державної чи комунальної установи відображаються категорії витрат.

Крім цього, ще близько 12% (271 млн грн) – на матеріали й обладнання, майже стільки ж – на капітальні інвестиції та видатки (257,5 млн грн). На ЄСВ припадає майже 9% (199 млн грн) від усіх витрат, а ще 4% (90 млн грн) на оплату послуг. Загалом в 2025 році міськради витратили майже 2,3 млрд грн.

Проте не всі міськради мають однакові витрати. Згідно з аналітикою, Криворізька міська рада у 2025 році витратила найбільше не на освіту чи дороги, а на судові збори та судові стягнення – понад 750 тисяч гривень.

Чернігівський виконком майже половину бюджету віддав на капітальні трансферти, тобто на модернізацію, реконструкцію чи будівництво (37,3 млн грн), Дніпровська міськрада – на обслуговування боргів витратила 46% свого бюджету (56,8 млн грн.), а Харківська міська рада витратила понад 24 мільйони на стипендії почесним громадянам (17% від усього бюджету).

Як повідомляє "Опендатабот", найбільше бюджетних грошей цьогоріч традиційно витратили великі установи: Пенсійний фонд (688 млрд грн), Податкова служба (276,9 млрд), Казначейська служба (176,2 млрд), НСЗУ (78,4 млрд) і Міносвіти (71,8 млрд).

Нагадаємо:

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету у зв’язку з надходженням другого траншу кредиту (5 млн євро) та гранту (2 млн євро) від Європейського банку реконструкції та розвитку.