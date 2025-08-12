WSJ: Молоді інвестори скуповують акції на падіннях, підтримуючи ринок

Приватні інвестори, особливо молоде покоління, дедалі активніше купують акції під час ринкових спадів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Навесні 2025 року, попри митні суперечки та падіння котирувань, приватні інвестори масово виходили на ринок.

За даними JPMorgan, у квітні, після короткочасного зниження S&P 500 на 5%, вони придбали акції на рекордні суми. За даними EPFR, лише за тиждень до 9 квітня у фондові ринки США надійшло $31 млрд.

Подібна поведінка спостерігається не вперше. У 2022 році, коли S&P 500 знизився на 19% через підвищення ставок ФРС, інвестори не вийшли з ринку, а навпаки вклали $27 млрд у акційні фонди. Після цього індекс показав найкращі два роки за останні 25 років.

Навіть у серпні 2025 року, коли негативна статистика з ринку праці сколихнула котирування, приватні інвестори швидко допомогли стабілізувати ситуацію.

Молоді трейдери, які не пережили краху доткомів чи кризи 2008 року, звикли до зростання ринку та низьких ставок. Це зміцнює їхню готовність ризикувати. Опитування Charles Schwab показало, що 80% клієнтів компанії готові купувати акції навіть у періоди майбутньої турбулентності.