WSJ: Молодые инвесторы скупают акции на падениях, поддерживая рынок

Частные инвесторы, особенно молодое поколение, все активнее покупают акции во время рыночных спадов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Весной 2025 года, несмотря на таможенные споры и падение котировок, частные инвесторы массово выходили на рынок.

По данным JPMorgan, в апреле, после кратковременного снижения S&P 500 на 5%, они приобрели акции на рекордные суммы. По данным EPFR, только за неделю до 9 апреля в фондовые рынки США поступило $31 млрд.

Подобное поведение наблюдается не впервые. В 2022 году, когда S&P 500 снизился на 19% из-за повышения ставок ФРС, инвесторы не вышли с рынка, а наоборот вложили $27 млрд в акционные фонды. После этого индекс показал лучшие два года за последние 25 лет.

Даже в августе 2025 года, когда негативная статистика по рынку труда всколыхнула котировки, частные инвесторы быстро помогли стабилизировать ситуацию.

Молодые трейдеры, которые не пережили краха доткомов или кризиса 2008 года, привыкли к росту рынка и низким ставкам. Это укрепляет их готовность рисковать. Опрос Charles Schwab показал, что 80% клиентов компании готовы покупать акции даже в периоды будущей турбулентности.