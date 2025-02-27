Минфин и Нацбанк провели первый аукцион по обмену гособлигаций на платформе Bloomberg

19 февраля Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в Украине аукционы государственных облигаций через платформу Bloomberg проводятся с 2019 года.

"Аукцион по обмену государственных облигаций, состоявшийся 19 февраля 2025 года, стал первым, в рамках которого была применена новая функция этой платформы. Она позволяет участникам рынка подавать заявки на новые облигации в обмен на облигации с более коротким сроком обращения или менее ликвидные бумаги в пределах одной транзакции, вместо двух отдельных операций", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что это существенно улучшает операционную эффективность для контрагентов и упрощает процесс расчетов.

Напомним:

Спрос на седьмых в 2025 году первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник упал до 245,6 млн грн. Это минимальный уровень за несколько лет и в 6,7 раз меньше, чем на предыдущих аукционах.