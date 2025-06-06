Microsoft вернула себе статус самой дорогой компании мира: в восторге от ИИ

Стоимость акций американского технологического гиганта Microsoft достигла нового рекордного уровня. Это произошло впервые за последние 11 месяцев.

Об этом сообщает CNBC.

По итогам торгов в четверг, стоимость одной акции техгиганта выросла на 0,8% до 467,68 доллара США.

Таким образом, Microsoft снова вернула себе звание самой дорогой компании мира со стоимостью в 3,48 триллиона долларов США.

Nvidia занимает второе место по рыночной капитализации с 3,42 триллионами долларов США, а компания Apple (третье место) оценивается в три триллиона долларов США.

Отмечается, что последний раз у Microsoft была зафиксирована рекордная цена за одну акцию 10 июля прошлого года. Тогда после закрытия торгов она стоила 466,25 доллара США.

В целом акции компании с начала года выросли на 11%.

Недавно генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что важное партнерство его компании с OpenAI меняется, но остается прочным.

Он отметил, что OpenAI является крупнейшим заказчиком инфраструктуры от Microsoft, и добавил, что его компания в восторге от доступа к технологии на основе искусственного интеллекта.

Напомним:

4 июня сообщалось, что NVIDIA обогнала Microsoft по рыночной капитализации, став самой дорогой публичной компанией в мире.