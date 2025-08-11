Сеть пивных магазинов уклонялась от уплаты налогов: что ей грозит
Налоговая служба разоблачила схему уклонения от уплаты налогов сетью по продаже пива.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Установлено, что магазины при продаже алкогольных напитков выдавали чеки РРО, которые не поступали в ГНС. Это может свидетельствовать об использовании программного обеспечения, которое позволяло искажать общие суммы объемов продаж, отмечает налоговая.
Кроме того, в выручке сети магазинов доля расчетов за наличные была незначительной.
По результатам организованных ГНС фактических проверок сети пивных магазинов только за первые 4 дня на хозяйственных объектах:
- дополнительно официально трудоустроены - 312 работников;
- увеличены наличные расчеты в 11,5 раза.
Как сообщает налоговая,за нарушение законодательства плательщиков ждут штрафные санкции и возможное аннулирование лицензий.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили о подозрении главному бухгалтеру компании-производителя мясной продукции в умышленном уклонении от уплаты более 28,9 млн грн налогов.