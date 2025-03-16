Медики не змогли довести у суді, що у лікарні встановили неякісні вікна

Господарський суд Рівненської області відмовив у задоволенні позову КНП "Сарненська центральна районна лікарня" (Рівненська область) до ФОП Карина Цуман про стягнення 999,77 тис грн. витрат за поставлені неякісні вікна.

Про це свідчить рішення суду від 11 березня.

У жовтні 2022 року лікарня замовила підприємиці вікна за майже 1 млн грн. Підрядник їх поставив. Замовник оплатив товар.

Пізніше правоохоронці дійшли висновку, що вікна та їх монтаж не відповідають нормам. Зокрема, щодо теплопередачі.

Експертиза встановила, що опір теплопровідності віконних конструкцій будівлі лікарні не відповідає мінімальним вимогам ДБН. Також виявлено декілька вікон, відносно яких не вдалося ідентифікувати марку профілю.

Оскільки на думку представників лікарні ФОП Карина Цуман неналежно виконала умови договору, то вони звернулася до суду з позовом про стягнення 999,77 тис грн.

Суд встановив, що підприємиця зобов`язувалась лише поставити вікна, а не встановлювати їх. Тому недоліки, які стосуються монтажу та теплотехнічних характеристик, не можуть бути підставою для покладення відповідальності на ФОП.

А щодо експертизи сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 2024 року, то суд не прийняв її як доказ.

Суддя Віта Бережнюк зауважила, що лікарня отримала висновок експерта від прокуратури. Водночас в матеріалах справи відсутній дозвіл слідчого або прокурора на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023182220000033 (зокрема, на використання копій матеріалів кримінального провадження під час звернення до господарського суду).

Суд також зазначив, що постачання вікон відбулося, їх було прийнято без зауважень і майже через два роки лікарня звернулася з претензією. Тож у судовому засіданні не було доведено факту поставки неякісних вікон.

Нагадаємо:

Департамент регіонального розвитку КМДА 21 лютого уклав угоду вартістю 223,68 млн грн з ТОВ "Бцремсервіс" на капітальний ремонт хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру, розташованого по вулиці Багговутівській у Києві. Ціни будматеріалів завищені.