Нацбанк показав курс долара та євро на 5 серпня
Курс валют на 5 серпня в банках
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У середу, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 4 копійки і становитиме 44,74 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 11 копійок – 51,53 грн.
Офіційні курси на середу 5 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,74 грн (44,78 грн станом на 4 серпня);
- 1 євро – 51,53 грн (51,64 грн станом на 4 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.