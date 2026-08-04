Нацбанк показав курс долара та євро на 5 серпня

Курс валют на 5 серпня в банках

У середу, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 4 копійки і становитиме 44,74 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 11 копійок – 51,53 грн.

Офіційні курси на середу 5 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,74 грн (44,78 грн станом на 4 серпня);

1 євро – 51,53 грн (51,64 грн станом на 4 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.