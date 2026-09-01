Банки показали актуальний курс валют на 1 вересня
Банки оновили курси валют на 1 вересня: середній євро становив 52,29 грн, долар – 44,87 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,30 – 44,81 грн (на 31 серпня: 44,70 – 44,81 грн);
Євро: 51,37 – 52,03 грн (на 31 серпня: 51,87 – 52,09 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,10 - 44,70 грн;
Ощадбанк - 44,30 - 44,80 грн;
Укрсиббанк - 44,25 - 44,80 грн;
ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;
Райффайзен - 44,32 - 44,72 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 51,00 - 52,00 грн;
Ощадбанк - 51,40 - 52,10 грн;
Укрсиббанк - 51,30 - 52,20 грн;
ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн;
Райффайзен - 51,40 - 51,80 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.