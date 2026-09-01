Банки показали актуальний курс валют на 1 вересня

Курс валют на 1 вересня 2026 року

Банки оновили курси валют на 1 вересня: середній євро становив 52,29 грн, долар – 44,87 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,30 – 44,81 грн (на 31 серпня: 44,70 – 44,81 грн);

Євро: 51,37 – 52,03 грн (на 31 серпня: 51,87 – 52,09 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,10 - 44,70 грн;

Ощадбанк - 44,30 - 44,80 грн;

Укрсиббанк - 44,25 - 44,80 грн;

ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;

Райффайзен - 44,32 - 44,72 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,00 - 52,00 грн;

Ощадбанк - 51,40 - 52,10 грн;

Укрсиббанк - 51,30 - 52,20 грн;

ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн;

Райффайзен - 51,40 - 51,80 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.