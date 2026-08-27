Нацбанк показав курс валют на 28 серпня
Курс валют на 28 серпня 2026 року
Фото: Getty Images
У п'ятницю, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,54 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 15 копійок та становитиме 51,85 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 28 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,54 грн (44,57 грн станом на 27 серпня);
- 1 євро – 51,85 грн (52,00 грн станом на 27 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.