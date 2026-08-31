Нацбанк показав курс валют у перший день осені
Курс валют на 1 вересня 2026 року
Фото: Getty Images
У вівторок, 1 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,52 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 25 копійок та становитиме 51,63 грн.
Офіційні курси на вівторок 1 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,52 грн (44,55 грн станом на 31 серпня);
- 1 євро – 51,63 грн (51,88 грн станом на 31 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.