Банки показали актуальний курс валют на 28 серпня

Курс валют на 28 серпня 2026 року

Банки оновили курси валют на 28 серпня: середній євро становив 52,29 грн, долар – 44,87 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 4439 – 44,87 грн (на 27 серпня: 44,38 – 44,86 грн);

Євро: 51,66 – 52,29 грн (на 27 серпня: 51,67 – 52,29 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,15 - 44,75 грн;

Ощадбанк - 44,30 - 44,85 грн;

Укрсиббанк - 44,30 - 44,80 грн;

ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;

Райффайзен - 44,42 - 44,79 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,35 - 52,35 грн;

Ощадбанк - 51,65 - 52,40 грн;

Укрсиббанк - 51,50 - 52,40 грн;

ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;

Райффайзен - 51,50 - 52,12 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.