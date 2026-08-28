Банки показали актуальний курс валют на 28 серпня
Банки оновили курси валют на 28 серпня: середній євро становив 52,29 грн, долар – 44,87 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 4439 – 44,87 грн (на 27 серпня: 44,38 – 44,86 грн);
Євро: 51,66 – 52,29 грн (на 27 серпня: 51,67 – 52,29 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,15 - 44,75 грн;
Ощадбанк - 44,30 - 44,85 грн;
Укрсиббанк - 44,30 - 44,80 грн;
ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;
Райффайзен - 44,42 - 44,79 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 51,35 - 52,35 грн;
Ощадбанк - 51,65 - 52,40 грн;
Укрсиббанк - 51,50 - 52,40 грн;
ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;
Райффайзен - 51,50 - 52,12 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.