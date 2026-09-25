Банки України показали актуальний курс валют на 25 вересня

Банки оновили курси валют на 25 вересня: середній євро становив 51,60 грн, долар – 45,22 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,70 – 45,22 грн (на 24 вересня: 44,67 – 45,18 грн);

Євро: 50,92 – 51,60 грн (на 24 вересня: 50,94 – 51,62 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,50 - 45,10 грн;

Ощадбанк - 44,75 - 45,25 грн;

Укрсиббанк - 44,40 - 45,35 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,75 - 45,18 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,90 - 51,75 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,75 грн;

ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;

Райффайзен - 50,60 - 51,45 грн;

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.