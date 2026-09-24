Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 25 вересня
Курс валют на 25 вересня 2026 року
Фото: Getty Images
У п'ятницю, 25 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 6 копійок й становитиме 51,12 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс долара збільшиться на 12 копійок і становитиме 44,97 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 25 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,97 грн (44,85 грн станом на 24 вересня);
- 1 євро – 51,12 грн (51,18 грн станом на 24 вересня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.