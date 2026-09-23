Банки України показали актуальний курс валют на 23 вересня
Банки оновили курси валют на 23 вересня: середній євро становив 51,76 грн, долар – 45,05 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,55 – 45,05 грн (на 22 вересня: 44,51 – 45,02 грн);
Євро: 51,07 – 51,76 грн (на 22 вересня: 51,12 – 51,80 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,35 - 44,95 грн;
Ощадбанк - 44,55 - 45,05 грн;
Укрсиббанк - 44,30 - 45,15 грн;
ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;
Райффайзен - 44,60 - 44,98 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 50,60 - 51,60 грн;
Ощадбанк - 51,15 - 51,90 грн;
Укрсиббанк - 50,95 - 51,95 грн;
ПУМБ - 51,10 - 51,80 грн;
Райффайзен - 51,00 - 51,70 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.