Нацбанк показав курс долара та євро на середу 23 вересня

Нацбанк показав курс валют на 23 вересня

У середу, 23 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 3 копійки й становитиме 51,33 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара збільшиться на 8 копійок і становитиме 44,78 грн.

Офіційні курси на середу 23 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,78 грн (44,70 грн станом на 22 вересня);

1 євро – 51,33 грн (51,36 грн станом на 22 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.