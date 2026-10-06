Нацбанк показав курс валют на середу 7 жовтня
Курс валют на 7 жовтня 2026 року
Фото: Getty Images
У середу, 7 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 15 копійок й становитиме 50,63 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс долара зменшиться на 11 копійок і становитиме 44,94 грн.
Офіційні курси на середу 7 жовтня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,94 грн (45,05 грн станом на 4 жовтня);
- 1 євро – 50,63 грн (50,48 грн станом на 4 жовтня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 6 жовтня – 45,05 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.