Банки України показали актуальний курс валют на 1 жовтня
Банки оновили курси валют на 1 жовтня: середній євро становив 51,19 грн, долар – 45,00 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,48 – 45,00 грн (на 30 вересня: 44,52 – 45,03 грн);
Євро: 50,51 – 51,19 грн (на 30 вересня: 50,58 – 51,25 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;
Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;
Укрсиббанк - 44,40 - 44,99 грн;
ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;
Райффайзен - 44,55 - 44,96 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 50,00 - 51,00 грн;
Ощадбанк - 50,50 - 51,30 грн;
Укрсиббанк - 50,35 - 51,25 грн;
ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;
Райффайзен - 50,50 - 50,95 грн;
Нагадаємо:
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.