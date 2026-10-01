Банки України показали актуальний курс валют на 1 жовтня

Банки оновили курси валют на 1 жовтня: середній євро становив 51,19 грн, долар – 45,00 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,48 – 45,00 грн (на 30 вересня: 44,52 – 45,03 грн);

Євро: 50,51 – 51,19 грн (на 30 вересня: 50,58 – 51,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;

Укрсиббанк - 44,40 - 44,99 грн;

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;

Райффайзен - 44,55 - 44,96 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,00 - 51,00 грн;

Ощадбанк - 50,50 - 51,30 грн;

Укрсиббанк - 50,35 - 51,25 грн;

ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;

Райффайзен - 50,50 - 50,95 грн;

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.