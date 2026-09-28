Нацбанк показав курс валют на 29 вересня: євро нижче 51 грн вперше з липня

Банки показали курс на 29 вересня 2026 року

У вівторок, 29 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 16 копійок й становитиме 50,97 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,81 грн.

Офіційні курси на вівторок 29 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,81 грн (44,84 грн станом на 28 вересня);

1 євро – 50,97 грн (51,13 грн станом на 28 вересня).

Офіційний євро нижче 51 гривні не спостерігався шонайменше з кінця липня 2026 року.

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.